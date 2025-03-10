Genç, Tüfekle 6 Kişiyi Vurdu

18 yaşındaki genç sokak ortasında ateşlediği tüfekle 6 kişiyi vurdu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 18 yaşındaki bir şahıs, pompalı tüfekle kavga ettiği şahsı ve kavgayı ayırmaya çalışan 5 kişiyi vurdu.

Olay, Sandıklı ilçesi Cuma mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.C. isimli şahıs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü İ.D. isimli şahıslar tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü ardından çevredeki vatandaşların kavgaya ayırdığı belirtildi. Ancak Ü.C.'nin daha sonra olay yerinden ayrılıp kısa bir süre sonra elinde tüfekle geri gelerek İ.D., isimli şahsa 3 el ateş etti. Açılan ateşte İ.D., ile o anda olay yerinde bulunan H.H.D., O.İ., T.S., H.A. ve A.B., vuruldu. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay sonrası kaçan Ü.C., ise evine yakın bir yerde olayda kullandığı tüfekle birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.