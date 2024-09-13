Gercüş'te Araç Takla Attı: 3 Yaralı

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- Gercüş'te hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Yassıca köyü mevkiinde Abdurrahman Ş. idaresindeki 72 EP 743 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerin kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Gercüş Devlet Hastanesine, ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.