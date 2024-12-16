Geri Geri Giden Araç Yaşlı Çifte Çarptı

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Sokakta geri geri gelen araç yaşlı çifte böyle çarptı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta geri geri gelen PTT aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte çarptı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının bacağının kırıldığı öğrenilirken, kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta geri geri gelen PTT' aracının sürücüsü, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ulfiye Çapar yere savrulurken, kocası ve aracın sürücüsü kadının yardımına koştu. Çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirirken, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Olayda yaşlı adamın belinden yaralandığı, Ulfiye Çapar'ın ise bacağının kırıldığı ve ameliyat olması gerektiği öğrenildi. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.