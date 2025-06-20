Germencik\'te Jandarmadan Trafik Denetimi

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde kuralara uymayan 4 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş, JASAT ve Trafik Jandarması tarafından suçun önlenmesi, suçluların yakalanması ve trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi'nde Sıcak Nokta Şok uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 77 şahıs ve 249 araç sorgulandı. Kurallara uymadığı tespit edilen 4 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 1 araç da trafikten men edildi. Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollerin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN