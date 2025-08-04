Germencik\'te Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'ın Germencik ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hıdırbeyli Jandarma Otoyol Karakol Komutanlığınca " Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine" yönelik çalışma başlatıldı. Germencik ilçesi İzmir-Aydın Otoyolu'nda yol üzerinde icra edilen devriye esnasında içerisinde 5 şüpheli şahsın bulunduğu araç durduruldu. Yapılan arama sonucunda 22 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN