GFB Lideri ve 7 Kişi Gözaltında

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Fenerbahçeli taraftar grubu GFB'nin lideri ve beraberindeki 7 kişi gözaltında

İSTANBUL - Fenerbahçeli taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler Derneği'nin lideri ve beraberindeki 7 kişi, İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Zanlıların gözaltına alınma gerekçeleri, 'gasp', 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' olarak gösterildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derneğin başındaki tribün lideri C.G. ve beraberindeki 7 kişinin, sosyal medyada yaydığı video sonrası harekete geçti. Yapılan tespitlerin ardından 7 kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki yerleşkesinde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen 7 kişi, sorguya alındı. Zanlıların, gözaltına alınan kişilerden tribün lideri C.G.'nin fotoğrafıyla dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit ettikleri, aracına el koyup cep telefonlarını aldıkları ileri sürüldü. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma suçu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin polisteki ifade işlemleri devam ediyor.

(SK-RU-ÖK-Y)