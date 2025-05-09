Giresun'da Aksu Mahallesi'nde yer alan Sosyal Bilimler Lisesi'nde vahşet yaşandı. Lisede hizmetli kadrosunda çalışan A.T. (55) henüz bilinmeyen bir nedenle kantinde çalışan Rana ve kız kardeşi Gonca Çavuşoğlu'nu silahla vurarak öldürdü.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı 2 kadına müdahale etti ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadılar. Polis ekipleri kaçan A.T'yi yakalamak için çalışma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
Öte yandan A.T'nin bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu ve eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için okulda işe alındığı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Lisede eski hükümlü hizmetli, kantincileri öldürdü - Son Dakika
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