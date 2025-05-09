Lisede eski hükümlü hizmetli, kantincileri öldürdü - Son Dakika
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3.Sayfa

Lisede eski hükümlü hizmetli, kantincileri öldürdü

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Giresun'da Sosyal Bilimler Lisesi'nde hizmetli kadrosunda çalışan şahıs, kantin çalışanını ve kız kardeşini silahla vurarak öldürdü. Katil zanlısının bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu ve eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için işe alındığı öğrenildi.

09.05.2025 11:00  Güncelleme: 12:53
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Giresun'da Aksu Mahallesi'nde yer alan Sosyal Bilimler Lisesi'nde vahşet yaşandı. Lisede hizmetli kadrosunda çalışan A.T. (55) henüz bilinmeyen bir nedenle kantinde çalışan Rana ve kız kardeşi Gonca Çavuşoğlu'nu silahla vurarak öldürdü.

KAÇAN KATİL ZANLISI ARANIYOR

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı 2 kadına müdahale etti ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadılar. Polis ekipleri kaçan A.T'yi yakalamak için çalışma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

Öte yandan A.T'nin bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu ve eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için okulda işe alındığı öğrenildi.

Lisede eski hükümlü hizmetli, kantincileri öldürdü
Kaynak: İHA

Güvenlik, Cinayet, Giresun, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Lisede eski hükümlü hizmetli, kantincileri öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Uuu bbb:
    işte sana akp adaleti 83 53 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Bence itilaf edin bunlar topluma kazanılmaz boşunada beslemeyelim kömür şirketlerine verin kiraya yarı fiyatına it gibi çalışsınlar parayıda şirketlerden devletimiz alsın içerde yeme içme yatak parası 98 2 Yanıtla
  • İlker Cem:
    Bunları topluma kazandırmak için kaldırım taşı taşıtırsın. Dağ taş deldirirsin. Orada okuyan çocukların içine sokamazsın hemen . Geride kalanlara Allah sabır versin ... 73 1 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    işte sana af MHP ve ekpe afı 46 21 Yanıtla
  • Ra71mo19:
    içeri atıp atıp beslersen ve sonra da dışarı çıkartırsan olacağı bu biz diyoruz ki idam idam idam idamın olmadığı yerde Adalet olmaz bizim hakimlerimiz savcılarımız neye göre ceza veriyor neye göre vermiyor ben anlamadım gittim o hakimler savcılar üstüne düşen görev yapmadığı sürece bu memleketten hiçbir şey olmaz 25 1 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    eski hukumlu topluma kazandirmak icin okula verilmis pesss 20 0 Yanıtla
  • aragorn:
    PEKİ SEBEP NEYMİŞ BUNU YAZMAMIŞSINIZ, SEBEP TABİKİ MNEMLİ DEĞİL AMA 3 5 Yanıtla
  • Szka788304:
    ceza ıslah evidir her kes bir sebepten içeri girebilir serbest kalan binlerce insan ıslah olup yaşam sürüyor adalet sisteminde değil suç kimse ceza oranına bakarak suç işlemez din karşıtlığınızın sonucu toplum bozuldu toparlamak mümkün değil ağaç yaş iken eğilir okulda ailede güzel ahlak ve din eğitimi olmaz ise sonuçları bu olur müfredat ta geniş yer verilmeli din ve güzel ahlak toplu yaşam kuralları görgü kuralları vs vs 5 1 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    Bence bu olaydan sonra okullar da ki eski hükümlüler hespi Çıkarılmalı Ya bir çocuga Zarar Verse Ne olur 3 1 Yanıtla
  • kamil erol:
    birini öldüren biri hayatı boyunca risk taşır aynı suça karşı bunun insanlarla diyolog içinde olan bir işe sokulması komik 4 0 Yanıtla
  • slh123456:
    Topluma kazandırılmış ayranlı katranlı cinsli bir atasözü vardıya o geldi aklıma. 2 0 Yanıtla
  • BRAVL STARS:
    Katil her yerde katildir topluma kazandırma böyle mi olur? Amcasını öldüreni şeker fabrikasına işçi yapmışlardı 0 0 Yanıtla
  • Ali Yeditepe:
    iktidardakiler gurur duysun 0 0 Yanıtla
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