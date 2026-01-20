Giresun\'da korkutan yangın

Giresun'un Teyyaredüzü mahallesi Batlama TOKİ konutlarında çıkan yangın paniğe neden oldu. İddiaya göre psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen bir kadın, yaşadığı daireyi ateşe verdi.

Yangın sırasında evde kadının yaşlı babasının bulunduğu, olayın ilk anlarında güvenli alana çıkarılamadığı öğrenildi. Alevlerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte binayı duman kaplarken, bazı bina sakinlerinin yoğun duman nedeniyle dairelerinden çıkmakta güçlük çektiği belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, içeride mahsur kalanların kurtarıldığı ve olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili detayların, ekiplerin çalışmasının ardından netlik kazanması bekleniyor. - GİRESUN