Girit'te İsrailli Turistlere Protesto

İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer gemisi Crown Iris, bu kez Yunanistan'a bağlı Girit Adası'nda protesto edildi.

Yunanistan'da İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer gemisi Crown Iris'e yönelik protestolar devam ediyor. Daha önce Filistin destekçileri tarafından Siros ve Rodos adalarında protesto edilen gemi, bu kez Girit Adası'nda protesto edildi. Son bir hafta içinde 3 kez protestocuların hedefi olan gemi, adaya yanaştığı sırada Agios Nikolaos Limanı'nda Filistin destekçisi grup tarafından açılan dev bir Filistin bayrağı ile karşılandı. Göstericiler, Crown Iris gemisindeki turistler gemiden inip adayı gezmek üzere otobüslere binerken "Özgür Filistin" sloganları attı.

Polis, göstericileri geminin yanaştığı iskeleden uzak tutarken, kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çıkan olaylarda 4 kişi gözaltına alındı.

Gemi daha önce de protesto edilmişti

Crown Iris gemisi, 22 Temmuz'da Yunanistan'ın Siros Adası'na demirlemişti. Ada sakini yüzlerce Filistin destekçisi, adadaki limanda bir araya gelerek "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak, Filistin bayrakları açmıştı. Protestocuların İsrailli turistlerin adaya ayak basmasına izin vermemesi sonrası gemi adadan ayrılmıştı.

Crown Iris, dün ise Rodos Adası'nda protesto edilmişti. Adadaki limanda toplanan Filistin destekçisi grup, "Filistin'e özgürlük" sloganları atmış, İsrailli turistlerin Rodos Adası'na ayak basmasına engel olmak istemişti. Polis, göstericilere müdahale etmişti. Yunan basını, gemideki turistlerin adaya protesto öncesinde güvenli bir şekilde çıktığını ifade etmişti. - GİRİT