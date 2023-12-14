 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Göç ile mücadele denetimleri yoğunlaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Göç ile mücadele denetimleri yoğunlaştırıldı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göç ile mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezindeki denetimleri yoğunlaştırıyor. Mobil İl Göç aracının konuşlandırılmasıyla birlikte yapılan denetimlerde 25 yabancı uyruklu şahıs göç idaresine teslim edildi.

Göç ile mücadele denetimleri yoğunlaştırıldı
14.12.2023 - 23:22,  Güncelleme: 23:26
Abone Ol

- Göç ile mücadele denetimleri yoğunlaştırıldı

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri göç ile mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezindeki denetimlerini yoğun olarak sürdürüyor.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Erzurum Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü emrine tahsis edilen göç ile mücadele amacıyla kullanılacak olan mobil aracın Muratpaşa Mahallesi Havuzbaşı Kent Meydanında konuşlandırılmasıyla birlikte denetimler yoğunlaştırıldı. Yapılan çalışma kapsamında Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölge genelinde yaptığı denetimler neticesinde toplamda 25 yabancı uyruklu şahıs gerekli kontrollerin yapılabilmesi için Havuzbaşı Kent Meydanında kurulan Mobil İl Göç aracına getirildi. Yapılan kontroller dahilinde şahısların herhangi bir olumsuzluklarının olmadığı belirlenirken kaçak olan göçmenler göç idaresine teslim ediliyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Erzurum Valiliği, Göçmenler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Göç ile mücadele denetimleri yoğunlaştırıldı - Son Dakika


22:37
Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28
PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25
Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58
Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15
CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55
CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu

Son Dakika
22:37 Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28 PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25 Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58 Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15 CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55 CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52 CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu
20:32 CHP'nin 10 ilde belediye başkan adayı belli oldu
20:28 Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 23:30:10. #1.11#
SON DAKİKA: Göç ile mücadele denetimleri yoğunlaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement