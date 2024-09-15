Göçmen Kaçakçısı Suçüstü Yakalandı

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Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren göçmenleri Gaziantep'ten başka bir ile götüren organizatör suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı, Türkiye'ye yasadışı yollardan geçen düzensiz göçmenlerin bir araç içerisinde Gaziantep ilinden başka bir ile götürüldüğünün ihbarının alınması üzerine, jandarma ekipleri harekete geçti. Nurdağı ilçesinde yapılan yol kontrol uygulaması esnasında durdurulan araç içerisinde göçmen kaçakçılığı organizatörü olan araç sürücüsü M.A. isimli şüpheli şahıs, yabancı uyruklu şahıslar ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörü M.A. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken göçmen kaçakçılığında kullanılan araca ise el konulduğu öğrenildi. - GAZİANTEP