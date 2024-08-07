Gökçeada'da motor arızası yaşayan tekne Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gökçeada'da motor arızası yaşayan tekne Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen 5 metrelik tekne Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutan Türk balıkçı İlker Özdemir tarafından 5 metrelik tekne Gökçeada'da Kaleköy Limanı'na çekildi.

07.08.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarından motor arızası nedeniyle sürüklenen 5 metrelik tekne Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutan Türk balıkçı İlker Özdemir tarafından 5 metrelik tekne Gökçeada'da Kaleköy Limanı'na çekildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Saros Körfezi açıklarında meydana geldi. Egemen Çoğ'un denize açıldığı 5 metre uzunluğundaki teknesi motor arızası yaparak sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gelerek işlem yaptı. Daha sonra Egemen Çoğ'un teknesi Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutan Türk balıkçı İlker Özdemir tarafından yedeklenerek, Gökçeada Kaleköy Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.

Teknesi makine arızası yapan Egemen Çoğ'un kendisinden de yardım istediğini belirten balıkçı İlker Özdemir, "Zürafa kayalıklarına kılıç paragatı attık. Gökçeada'dan da 20 mil uzaktayız. Telefon geldi. 5 metrelik özel küçük bir tekne avlanmak için denize çıkıyor. Fakat makinesi arıza yapıyor. Bölgede koordinat attılar. Tekneyi kurtarmaya gidiyoruz. Teknede mahsur kalan bir kişi var. Ona ulaşacağız. Limana götüreceğiz. Uzak bir alandayız. Sahil Güvenlik de tekneyi arıyor. Sahil Güvenlik bizden önce tekneye ulaştı. Sahil Güvenliğimiz tekneyi ve içindeki kişiyi kurtardı. Sahil Güvenlik ekipleri görevlerini tamamladı. Sonrasında biz tekneyi alıp, Gökçeada'ya limana gideceğiz" dedi.

Teknesi arıza yapan Egemen Çoğ, "Sabah saat 10.30 gibi denize açıldım. Gökçeada'ya doğru gidiyordum. Saat 13.00 gibi teknem arıza yaptı. Tek başımaydım. Hava da esmeye başladı. İlker reise internetten ulaştım. Sahil Güvenliği de aradım" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yunanistan, Gökçeada, Denizcilik, Kurtarma, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gökçeada'da motor arızası yaşayan tekne Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 21:43:48. #1.11#
SON DAKİKA: Gökçeada'da motor arızası yaşayan tekne Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement