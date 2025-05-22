Gölbaşı'nda İnşaat Yangını

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir inşaatta yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, İncek bölgesinde, bir inşaata yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, olay maddi hasarla atlatıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA