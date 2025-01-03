Gölbaşı'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikameti 1 Nisan Bulvarı üzerinde Ali Ö. idaresindeki 02 AEA 975 plakalı otomobil ile Muhammet Sait K. idaresindeki 80 LN 682 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yaşanan kazada sürücü Muhammet Sait K. yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN