Gölbaşı\'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan İhsan B. idaresindeki 34 KDT 621 plakalı otomobil, Yukarı çöplü köyü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü İhsan B. ile otomobilde bulunan Leyla B. ve Yağmur B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN