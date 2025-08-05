Gönen\'de Emniyet Denetimi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde emniyet güçleri tarafından gece saatlerinde Halk Eğitim Merkezi önü ve Pazar Caddesi'nde trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde ekipler, emniyet kemeri kullanımı, motosiklet sürücülerinin kask takma zorunluluğu, modifiyeli egzoz kullanımı, yüksek sesle müzik dinlenmesi ve sürücü belgesi kontrollerine ağırlık verdi. Uygulama kapsamında çok sayıda araç ve motosiklet durdurularak detaylı şekilde incelendi.

Kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulandığı bildirildi. Emniyet yetkilileri, kamu düzeni ile can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR