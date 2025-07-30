Gönen\'de Gece Trafik Denetimi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde trafik ekipleri tarafından Balya Caddesi ve Plevne Meydanı'nda gece denetimi gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, yapılan uygulamada emniyet kemeri, motosiklet kaskı, modifiyeli egzoz ve araç güvenliği konularında sürücüler tek tek kontrol edildi. Çok sayıda araç ve motosiklet durdurularak denetlendi, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin halkın can güvenliği ve huzuru için aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR