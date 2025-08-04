Gönen\'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesi Akçapınar Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, su deposu bölgesinde alkol alan dört kişiye, motosikletle gelen iki şüpheli tarafından tabanca ile ateş açıldı. Saldırıda T.B. isimli şahıs kafasından, N.K. ise sol bacağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, saldırıda kullanılan tabanca ve motosikletle birlikte 16 yaşındaki çocuk şüpheli dahil iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR