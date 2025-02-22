Gönen'de Süt Tankeri Faciası Önledi

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Gönen'de facianın eşiğinden dönüldü: Süt tankeri karşı şeride geçti

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Ekşidere- Balcı yolunda seyir halinde olan bir aile, ölümden döndü. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, karşı yönden gelen bir süt tankeri kamyonunun hatalı şekilde şeridine girdiğini fark eden sürücü, son anda direksiyonu kırarak kazadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay kırsal Balcı Mahallesi yolunda meydana geldi. Karı koca, özel araçlarıyla seyir halindeyken, 10 TT 655 plakalı süt tankerinin hatalı bir şekilde kendi şeritlerine girdiğini fark etti. Sürücü refleksleriyle son anda manevra yaparak faciayı önledi. Araç kamerasına yansıyan o anlar, kazanın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi.

Korku dolu anları yaşayan aile, olayın ardından jandarmaya giderek süt tankeri sürücüsünden şikayetçi oldu. Olayla ilgili incelemebaşlatıldı.