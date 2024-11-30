Gönen'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Gönen'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Gönen\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaza sonrası bir otomobil yandı, 2 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

30.11.2024 20:26
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası araç alev alırken, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma- Biga karayolu üzerinde Denizkent Mahallesi yakınlarında 17 RK 805 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kaza sonrası yanmaya başlayan araçtaki Y.K. ve Z.K., kendi çabalarıyla araçtan çıkarak kurtulmayı başardı. Olay yerine sevk edilen Gönen Grup Amirliği itfaiye ekipleri kısa sürede yanan aracı söndürdü. Yaralılar ise, sağlık ekipleri tarafından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gönen'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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