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Gönen'de trafik kazası: 5 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde seyir halindeki otomobile yabancı bir cismin çarpması sonucu meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bandırma-Gönen Yolu, Bandırma istikametinde tek taraflı trafik kazası meydana geldi. M.Y. idaresindeki 34 SS 968 plakalı otomobile yabacı bir cismin çarpmasıyla direksiyon hakimiyeti kayboldu. Yoldan çıkan otomobil takla atarak durabildi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü M.Y. ile beraber otomobilde yolcu olarak bulunan E.K., S.Y., E. N. K. ve Z.K. yaralandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama-Kurtarma Ekipleri tarafından otomobilin içinden çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gönen Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler. Yaralıların genel sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.