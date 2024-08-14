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Gördes'te orman yangını sürüyor

MANİSA - Manisa'nın Gördes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Her geçen dakika bölgedeki ekiplerin sayıları artırılırken, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi civarında saat 14.35'de yol kenarındaki kurumuş otlardan çıktığı tahmin edilen yangın bir anda ormanlık alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 10 helikopter, 17 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer, 4 yer ekibi ile yangına müdahale edilirken, her geçen dakika ekip sayıları artırılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba harcanıyor.