Gözetleme İhbarı: Şüpheli Serbest Bırakıldı

3.Sayfa

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Bağlık Mahallesi'nde bir kişinin ikametlerin camlarından içeri gözetlediği iddiaları üzerine başlatılan süreçte, şüpheli A.K. gözaltına alındı.

Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından, olay yerine gelen Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek A.K.'nin kimliğini tespit etti. Hızla gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ancak, mahkeme A.K.'yı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Mahalle sakinleri, A.K.'nın serbest bırakılmasının kendilerini tedirgin ettiğini ifade ederken, yetkililerden konuyla ilgili daha fazla bilgi ve güvenlik önlemleri talep etti. Olayın ardından, mahallede güvenlik durumunun daha da güçlendirilmesi bekleniyor. - ZONGULDAK