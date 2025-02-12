Gümrük Kaçağı Makaron Stoku

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28 milyon makaron yakalattı, "Ucuz görünce alıp stok yaptım" dedi

ADANA - Adana'da deposunda 20 milyon TL değerinde 28 milyon 150 bin gümrük kaçağı makaron yakalatan şahsın, "Ucuz görünce alıp stok yaptım" diye kendini savunması dikkat çekti. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış A.'nın gümrük kaçağı makaron ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine KOM polisleri Barış A.'ın Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'ndeki deposuna operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda depoda piyasa değeri 20 milyon TL olduğu tespit edilen 28 milyon 150 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan Barış A.'nın, "Çarşıda bunları ucuz görünce alıp stok yaptım. Daha sonra satacaktım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barış A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.