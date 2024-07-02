Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından bir tırda 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından bir tırda 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısına gelen bir tır aracında yapılan aramada 240 kilo eroin cinsi uyuşturucu madde buldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

02.07.2024 22:02
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Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince bir tırda yapılan aramada 240 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince sürdürülen narkotik risk analizleri kapsamında, Gürbulak Gümrük Kapısına gelen bir tır aracı riskli görülerek takip altına alındı. X-Ray taramasında şüpheli alanlar tespit edilen tır aracında Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan detaylı arama ve kontroller neticesinde, aracın farklı noktalarına profesyonelce gizlenmiş vaziyette yaklaşık 240 kilo eroin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma, Doğubeyazıt Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam etmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Güvenlik, Uyuşturucu, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından bir tırda 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından bir tırda 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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