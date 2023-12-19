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Gümüşhane'de ard arda depremler

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dün gece meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından bu akşam 5 dakika arayla iki yeni deprem daha yaşandı. Depremler Gümüşhane kent merkezinde hissedilmezken, Kelkit ilçesinde etkili oldu. Vali Tanrısever, herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmadığını belirtti.

Gümüşhane\'de ard arda depremler
19.12.2023 - 00:17,
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dün gece yarısı meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından bu akşam 5 dakika arayla iki yeni deprem daha oldu.

AFAD'ın web sitesinde yer alan bilgilere göre, ilk deprem saat 23.23'te yerin 15,60 kilometre derinliğinde 4,1 büyüklüğünde gerçekleşti. Bu depremden yaklaşık 5 dakika sonra aynı noktada yerin 7,72 kilometre derinliğinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Bu akşam da ilçeye bağlı Cemallı köyü merkezli meydana gelen depremler Gümüşhane kent merkezinde çok fazla hissedilmezken, Kelkit ilçesinde oldukça etkili bir şekilde hissedildiği öğrenildi.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, depremlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuz durum ihbarı almadıklarını ve görevli personellerin sahada tarama faaliyeti yaptığını belirterek, tüm Gümüşhanelilere geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Diğer yandan, Kelkit ilçesi merkezli dün gece gerçekleşen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken, il genelinde son 24 saatte 29 deprem kaydı gerçekleşmişti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
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