 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gümüşhane'de drift yapan 4 araca ceza yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Gümüşhane'de drift yapan 4 araca ceza yağdı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde eski Zigana Tüneli girişinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan 4 araç, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tespit edilerek cezalandırıldı. Araç sürücülerine toplamda 81 bin 368 TL para cezası kesilirken, 4 sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu ve 1 araç 60 gün trafikten men edildi.

Gümüşhane\'de drift yapan 4 araca ceza yağdı
19.12.2023 - 15:30,
Abone Ol

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki eski Zigana Tüneli girişinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan 4 aracı belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplere araç sürücülerine ceza yağdırdı.

Gümüşhane- Trabzon karayolu üzerindeki yeni Zigana Tünelinin yapılmasının ardından trafik akışının sakinlediği eski Zigana Tünelinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kar yağışının ardından bölgeye çok sayıda araç ve vatandaş gelmişti. Alana gelen araçların karayolunda drift yaparak trafik güvenliğini tehdit etmesi üzerine yapılan çalışma sonucunda Emniyet güçleri drift yaptıklarını belirlediği 4 araca 81 bin 368 TL para cezası yazdı.

Para cezasının yanında 4 sürücünün de ehliyetine 60 günlüğüne el konulurken, 1 araç 60 gün trafikten men edilerek trafik yediemin otoparkına çekildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Gümüşhane, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de drift yapan 4 araca ceza yağdı - Son Dakika


15:34
Bakan Tekin'e TBMM'deki 'tarikat' çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26
Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22
Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:42
Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27
Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27
DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
14:19
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11
Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı

Son Dakika
15:34 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarikatlarla Yapılan Protokolleri Savundu
15:26 Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22 Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:42 Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27 Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27 DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
14:19 Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11 Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
13:58 Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 15:57:21. #1.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de drift yapan 4 araca ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement