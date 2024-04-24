Güneşlenen adam, son nefesini sahilde verdi

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Bu fotoğrafta resepsiyona katılıp çaya davet edilmeyen tek bir parti lideri var

Antalya'da bir turist güneşlenmek için plaja geldi. Sahildeki vatandaşlar, yerde yatan kişinin uzun süre hareket etmediğini görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde 76 yaşındaki talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Kleopatra plajında meydana geldi. Sahildeki vatandaşlar Belaruslu Boris Raboisgi'nin kumda uzun süredir yüzüstü hareketsiz yatmasından şüphelenmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Raboisgi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Raboisgi'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Alanya Belediye Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.