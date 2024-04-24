Güneşlenen adam, son nefesini sahilde verdi - Son Dakika
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Güneşlenen adam, son nefesini sahilde verdi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde Belaruslu Boris Raboisgi (76) sahilde ölü bulundu. Sahildeki vatandaşlar Raboisgi'nin hareketsiz yatmasından şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yapılan kontrolde Raboisgi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

24.04.2024 11:21  Güncelleme: 11:25
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Antalya'da bir turist güneşlenmek için plaja geldi. Sahildeki vatandaşlar, yerde yatan kişinin uzun süre hareket etmediğini görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde 76 yaşındaki talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Kleopatra plajında meydana geldi. Sahildeki vatandaşlar Belaruslu Boris Raboisgi'nin kumda uzun süredir yüzüstü hareketsiz yatmasından şüphelenmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Sahilde güneşlenmek için uzanan 76 yaşındaki turist hayatını kaybetti

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Raboisgi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Raboisgi'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Alanya Belediye Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sahilde güneşlenmek için uzanan 76 yaşındaki turist hayatını kaybetti
Sahilde güneşlenmek için uzanan 76 yaşındaki turist hayatını kaybetti
Sahilde güneşlenmek için uzanan 76 yaşındaki turist hayatını kaybetti
Sahilde güneşlenmek için uzanan 76 yaşındaki turist hayatını kaybetti
Güneşlenen adam, son nefesini sahilde verdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güneşlenen adam, son nefesini sahilde verdi - Son Dakika

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