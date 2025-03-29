Güney Kore'de Orman Yangınları Yeniden Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Güney Kore'de Orman Yangınları Yeniden Başladı

Güney Kore\'de Orman Yangınları Yeniden Başladı

Güney Kore'deki orman yangınları yeniden tırmandı, ölü sayısı 30'a yükseldi, 40 yaralı var.

29.03.2025 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'de dün kontrol altına alınan orman yangınları yeniden başladı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a, yaralı sayısı ise 40'a yükseldi.

Güney Kore'nin Güney Gyeongsang ve Kuzey Gyeongsang eyaletlerinde 21 Mart'tan itibaren etkili olan ve dün kontrol altına alınan orman yangınları, bazı bölgelerde yeniden başladı. Gyeongbuk İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Andong şehri kırsalından yerel saatle 22.00 civarında dumanların yükseldiği belirtilerek yangının sabaha karşı yeniden şiddetlendiği belirtildi. Andong'un güneyinde bulunan Euiseong bölgesindeki yangınların da yeniden başladığı ifade edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği aktarıldı.

2 kişi daha hayatını kaybetti

Güney Kore Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Karargahından yapılan açıklamada, yangınlarda 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 30'a, yaralı sayısının ise 40'a yükseldiği bildirildi. Ayrıca 4 bin 193 haneden 6 bin 885 kişinin hala geçici tahliye merkezlerinde kaldığı kaydedildi. Güney Kore Orman Servisi'nden (KFS) yapılan açıklamaya göre yangınlarda en az 48 bin hektarlık alanın yandığı ifade edildi.

Hükümet depremzedelere destek sağlayacak

Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo yaptığı açıklamada, hükümetin yangından zarar gören vatandaşlara idari ve mali destek sağlayacağını ifade etti. Han, "Böyle bir trajedinin tekrarlanmamasını sağlamak her şeyden daha önemli. Hükümetin müdahale sistemini kapsamlı bir şekilde gözden geçirmeli ve hızlı iklim değişikliğinin ortasında büyük orman yangınlarına hazır olup olmadığımıza emin olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Neredeyse tamamen kontrol altına alınmıştı

Kore Orman Servisi'nden (KFS) dün yapılan açıklamada, Kuzey Gyeongsang eyaletindeki yangınların yerel saat ile 17.00 itibariyle tamamen kontrol altına alındığı, Güney Gyeongsang eyaletindeki yangınların ise yüzde 93 oranında söndürüldüğü duyurulmuştu. Bölgede etkili olan yağışlar ve düşen sıcaklıkların söndürme çalışmalarını kolaylaştırdığı belirtilmişti. - SEUL

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, İnsan Hakları, Güney Kore, 3-sayfa, Sağlık, Dünya, seul, Kore, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güney Kore'de Orman Yangınları Yeniden Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak
Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor
Sıvacılıktan dev servete Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi Sıvacılıktan dev servete! Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi
Evlat acısıyla yıkılmıştı Safiye Soyman’dan yürek yakan paylaşım Evlat acısıyla yıkılmıştı! Safiye Soyman'dan yürek yakan paylaşım
Bakan Tekin ’sarı zarf’ verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu
Sokakta kadını evire çevire dövdü, mahalleli ’Vur hak etti’ diye destek verdi Sokakta kadını evire çevire dövdü, mahalleli 'Vur hak etti' diye destek verdi
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

11:15 Sokakta kadını evire çevire dövdü, mahalleli ’Vur hak etti’ diye destek verdi Sokakta kadını evire çevire dövdü, mahalleli 'Vur hak etti' diye destek verdi
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
07:44 İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
14:06 Sebebi çok konuşulur Carlo Ancelotti hapislerde çürüyecek Sebebi çok konuşulur! Carlo Ancelotti hapislerde çürüyecek
14:02 Bakan Tekin ’sarı zarf’ verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu
13:48 Evlat acısıyla yıkılmıştı Safiye Soyman’dan yürek yakan paylaşım Evlat acısıyla yıkılmıştı! Safiye Soyman'dan yürek yakan paylaşım
13:40 Sıvacılıktan dev servete Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi Sıvacılıktan dev servete! Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi
13:40 Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor
13:32 Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak
13:19 KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 11:38:32. #7.12#
SON DAKİKA: Güney Kore'de Orman Yangınları Yeniden Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement