Güney Kore'de polis, doktorların grevini destekleyen meslek birliklerine baskın düzenledi

Güney Kore'de polis, doktorların başlattığı iş bırakma eylemini destekleyen bazı meslek birliklerine baskın düzenledi.
Güney Kore'de hükümetin üniversitelere daha fazla tıp öğrencisi kabul etme planına karşı greve çıkan asistan ve stajyer doktorlar, yasaları ihlal etmekle suçlanıyor. Seul polisinin grevi destekleyen Kore Tabipler Birliği (KMA) ve Seul Tabipler Birliği'nin (SMA) merkezlerine baskın düzenlediği bildirildi. Grevi desteklediği iddia edilen yetkililerin cep telefonu ve bilgisayarlarında inceleme yapıldığı açıklandı.
Güney Kore Sağlık Bakanlığı, greve çıkan stajyer doktorlara destek vererek toplu istifaları kışkırttıkları gerekçesiyle salı günü KMA Acil Durum Komitesi Başkanı Kim Taek-woo ve eski KMA Başkanı Lim Hyeon-taek dahil bazı meslek örgütü yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Hükümetin verdiği süre dolmuştu
Güney Kore'deki eğitim hastanelerinde görevli stajyer doktorlar, hükümetin üniversitelere daha fazla tıp öğrencisi kabul etme planını protesto etmek amacıyla 20 Şubat'ta greve başlamıştı. Krize neden olan grev nedeniyle rutin sağlık hizmetleri aksarken, ameliyat gibi ciddi medikal operasyonların da yapılamadığı açıklanmıştı. Grev nedeniyle ambulansın hastaneler tarafından kabul edilmemesi üzerine 80 yaşlarındaki bir kadın hayatını kaybetmiş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Güney Kore hükümeti greve katılan doktorlara yeniden işbaşı yapmaları için 29 Şubat'a kadar süre verirken, görevine dönmeyen doktorlar hakkında yasal işlem başlatılacağı duyurulmuştu. Buna rağmen greve çıkan yaklaşık 10 bin doktordan yalnızca 294'ünün dün itibarıyla görevlerine geri döndüğü kamuoyuna yansımıştı. - SEUL
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