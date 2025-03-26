Güney Kore'de Rus Kargo Gemisinde Yangın

Güney Kore açıklarında bir Rus kargo gemisinde çıkan yangında 23 mürettebat kurtarıldı, 6 kişi yaralandı.

Güney Kore'nin güneydoğusundaki Busan kenti açıklarında, "Crystal Asia" adlı Rus kargo gemisi yerel saatle sabah 07.14'te alev aldı. Güney Kore sahil güvenliğine ait devriye botları ve helikopterler yangına müdahale ederek, gemideki mürettebatı kurtardı. Güney Kore resmi haber ajansından yapılan açıklamada, gemideki 23 kişiden 6'sının yaralandığı olayda ciddi vücut yanıkları bulunan 2 kişinin helikopterle sağlık merkezine ulaştırıldığı belirtildi.

Alevler yaklaşık 40 dakika sonra söndürülürken, yangın ön bilgilere göre makine dairesinde patlama meydana gelmesi sonucu çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SEUL