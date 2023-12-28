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Güngören'de bir tekstil atölyesinde yangın çıktı - Son Dakika
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Güngören'de bir tekstil atölyesinde yangın çıktı

Güngören'de bulunan bir tekstil atölyesinde çıkan yangında, dijital baskı makinesi alev aldı ve işyerini sardı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan bir çalışan dumandan etkilendi. Yangın sonucunda işyerinde ve park halindeki ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

Güngören\'de bir tekstil atölyesinde yangın çıktı
28.12.2023 - 00:16,
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Güngören'de bir tekstil atölyesinde yangın çıktı

Güngören'de korkutan yangın

İSTANBUL - Güngören'de 4 katlı binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde bulunan dijital baskı makinesi bir anda alev alınca yangın işyerini sardı. İş yerinde çıkan yangın nedeniyle dumanlar binayı sararken mahsur kalan bir çalışan itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre tekstil atölyesinde bulunan dijital baskı cihazı henüz belirlenemeyen şekilde alev aldı. 4 katlı işyerinin bodrum katında çıkan yangının dumanları kısa sürede tüm binayı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan çalışanı itfaiye merdiveni ile kurtardı. Yangında dumandan etkilenerek kurtarılan çalışan ambulansta ayakta tedavi edildi. İşyerinde meydana gelen yangında baskı makinesi kullanılamaz hale gelirken, işyeri önünde park halinde bulunan ticari araçta da maddi hasar meydana geldi.

Yangın çıktığı sırada orada bulunan Metin Ayten "Yangın sabah saatlerinde abla işyerine giderken duman çıkmış bir anda alt katta dijital baskı var yangın orada başlamış. Ondan sonra dumanlar yukarı doğru çıkmış. O ara itfaiye Allah'tan erken yetişti. Çabuk müdahale etti kurtardı. Çalışan bir abla yukarıda duman altında mahsur kaldı. Acil çıkışın olduğu yerde asansörü kullanamamış, camdan bağırmış. İtfaiye merdiveni ile kurtarmış" dedi.

Kaynak: İHA
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