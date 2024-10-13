Gurbetten geldiği köyüne 2 kilometre kala kaza yaptı: O anlar kamerada
RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken kaza anbean araç kamerasına yansıdı.
Olay ilçeye bağlı Behice Köyü mevkiinde meydana geldi. Almanya'da memleketi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde ki köyüne H IS 53 plakalı aracı ile gelen Şener Kurkut o esnada yola çıkan 53 AV 018 plakalı araca çarptı. Çarpanın etkisiyle savrulan Kurkut idaresindeki araç duvara çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken kaza anı araç kamerasına anbean yansıdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Gurbetten Dönüşte Kaza - Son Dakika
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