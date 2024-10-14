Gürsu Belediyesi Zabıta Ekipleri, Market Denetimlerinde Sona Geldi

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Gürsu Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki denetimlerinde 1 marketteki 297 adet ürüne el konuldu.

Kurtuluş Mahallesi'nde yapılan market denetiminde son kullanma tarihi bulunmayan gofretler ele geçirildi. 53 adet işlenmiş et ürünü son tüketim ve kullanma tarihleri geçtiği gerekçesi ile imha edildi. Aynı şekilde 234 paketli gıda ürününe de el konuldu.

Ürünlere el koyan Gürsu Zabıtası, işletmeye idari para cezası uyguladı. - BURSA