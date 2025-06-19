Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, "El Ele Verelim Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında ortaokul öğrencilerine bilgilendirme faaliyeti düzenledi.
'Polis Varsa, Güven Var' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Edebali Ortaokulu ziyaret edilerek polislik mesleği tanıtıldı, polise olan güvenin artırılması amacıyla bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca öğrencilere güvenli internet kullanımı ve 112 ihbar hattının doğru kullanımı konularında da eğitim verildi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü yetkilileri, geleceğimiz olan çocuklara güvenliğin ne demek olduğunu birlikte öğrettiklerini belirtti. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Güvenli Gelecek İçin Bilgilendirme - Son Dakika
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