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Güvercinler Antalya'da Yarıştı

Güvercinler Antalya\'da Yarıştı

Antalya'da düzenlenen festivalde, Türkiye'nin 81 ilinden güvercin tutkunları bir araya geldi.

08.12.2024 15:31
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Türkiye'nin 81 ilinden güvercin tutkunları Antalya'da düzenlenen Musul ve Kostüm Güvercinleri Festivali'nde bir araya geldi. Değeri 500 bin ile 1 Milyon arasında değişen güvercinler 100 kategoride birinci olmak için yarıştı.

Antalya Musul ve Kostüm Güvercinleri Festivali, Kepez Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde yapıldı. Festivale, Türkiye'nin 81 ilinden bine yakın güvercin ve sahibi katıldı. İki gün süren festivalde ırklarına göre 100 farklı kategoride değeri 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen güvercinler kendi kategorilerinde dereceye girmek için yarıştı. Her kategorinin ayrı ayrı puanlama sistemiyle yapılan yarışmada 300 güvercin ve sahibine kupa verildi. Festivalin organizasyonunu gerçekleştiren isimlerde Ali Aynalı 49 yıldır güvercin beslediğini belirterek, "6 yaşında yolda bir tane güvercin tuttum. O güvercin benim bu hobiye başlamama sebeptir. Güvercinler bizim için bir hobi artık. Beni hayatım boyunca tüm kötü alışkanlıklardan uzak tutan bir hobi diyebilirim. Biz bu festivali 12 arkadaş yapıyoruz. Güvercin sevgisini gençlere, yeni nesillere aktarmak en büyük amacımız" dedi.

"Herkes beslediği ırka sahip çıkmalı"

Kedi ve köpek beslemenin Türkiye'de bir hobi olarak görülürken, güvercin beslenmenin hobi olarak görülmediğini söyleyen Aynalı, "Bizim amacımız güvercininde bir hobi olduğunu insanlara hissettirebilmek. Türkiye'nin 81 ilinden herkes bu festivale geliyor. Festivalde 100 ırk yarışıyor. Toplumda güvercine karşı biraz önyargı var. Güzel bir hobi, insanları eve bağlıyor. Akşam işten çıkınca eve gitmek zorundasınız. Onlar aç ve sizden yem bekliyorlar. Bizim evimizin bir köşesi, yaşamımızın bir parçası kuşlar. Neredeyse evlatlarımızı kadar sevdiğimiz canlılar. Artık günün modasına uygun kuşlar beslenmeye başlandı. En doğru olan herkes beslediği ırka sahip çıkmalı. Bu şekilde hiçbir ırkın değeri kaybolmaz. Örneğin platin isminde çok olan bir kuşumuz vardı. Antalya'da şu anda 3-5 kişi besliyor. Bunlar zamanla belki de ırkları yok olacak" ifadelerini kullandı.

"1 Milyon TL değerinde kuşlar var"

Festivale katılan ve yarışan güvercinlerin değerinin paha biçilemez olduğunu vurgulayan Muhammet Şahin ise, "12 arkadaşımızla birlikte festivalimizi düzenledik. İki gündür çok yoğun geçiyor. Türkiye'nin 81 ilinden bine yakın kuş geldi. 100 kategoride dereceye giren 300 güvercin ve sahibine kupa verilecek. Bütün kuşların kendilerine göre kategorileri ve bunların puanlama sistemi var. Tepe, kına, kanattaki tane, el, ayak, paça, genel sarılık, genel bütünlüğüne göre puanlama yapılıyor. Herkes elinde ki en iyi kuşları getirdi. 500 bin ile 1 Milyon TL'ye kadar kuşlar var burada, ne kadar verirseniz verseniz kuşlarını vermeyecek insanlar var. Gelen tüm kuşlar üst düzey profesyonel yetiştiricilerin kuşları. Kimisi bu kuşları yıllardır besliyor. Çocukluğundan beri besleyenler var. Bir milyon verseniz dahi kuşlarını vermezler" şeklinde konuştu.

"Burada bir emek var"

Yarışmada birincilik kazanan güvercinlerden birinin sahibi olan Hulusi Demir, "Bizim beslediğimiz kuşlar, Antalya'nın kendi öz kuşları, Boz benekli ırkından kuşlar. Erkeklerde derece aldık. İki gündür heyecanlı bir şekilde burada çabaladık" dedi. Çift Tepe Beyaz kategorisinde yarışmaya katılan İbrahim Tuğsuz'da "Hem erkek, hem de dişilerde birinci olduk. Emeğimizin karşılığını aldık. Çok güzel kuşlar çıkardık. Az önce bir arkadaş geldi fiyat istedi. Satılık olmadığını söyledim. Çok emek verdim. 50 bin değil 100 binde verse yine vermem. Burada bir emek var. Karşılığını aldık, mutluyum" ifadelerini kullandı.

"500 bin verseler bu kuşu vermem"

Festivale Sakarya'dan katılan Anıl Can Öz ise, "Musul Kabak kuşuna emek vermiş birisiyim. Bu kuşları senelerden beri emek vererek bir yerlere getirdik. 5 yıldır Musul Kabak ırkına bir merakımız var. Bu işe yıllarını vermiş abilerimizden görerek merak sardık. Bu kuşlara verdiğimiz emeğin karşılığı da birincilik oldu. Kuşlarımız çizelgede belirlenen puanlar üzerinden değerlendiriliyor. Bu merak çok farklı bir şey. Bu kuşun benim gözümde değeri paha biçilemez. Bu kuşa 500 bin TL bile teklif etseler ben kuşu hiçbir şekilde başkasına sahiplendirmem. Bu kuş benim gözümün nuru, emeğim benim. Biz bu kuşlara gece gündüz emek veriyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güvercinler Antalya'da Yarıştı - Son Dakika

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