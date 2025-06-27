Hablemitoğlu Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
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Hablemitoğlu Davasında Yargılama Devam Ediyor

27.06.2025 16:00
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Sanıkların yargılanmasına devam edildi, firari sanıkların kimliği tespit edilemedi.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı çerçevesinde sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıklar Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu yer alırken davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka davadan hükümlü Enver Altaylı, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Firari sanıklar Mustafa Özcan ve Serhat Ilıcak ise duruşmada yer almadı.

Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından müşteki avukatı Ersan Barkın'a söz verdi. Barkın, "Bu yargılama sonunda bazı sanıklar hakkında hüküm verilse de, üç kişinin tespit edilmemesi nedeniyle hükmün toplum vicdanında karşılığı yoktur. Biz, tüm sanıkların açığa çıkmasını istiyoruz. Tuğlayı çekersek duvar yıkılır sözü, Uğur Mumcu dosyasını faili meçhul bıraktı; bu davayı faili meçhul bırakmayalım" dedi.

Söz alan savcı ise esas hakkındaki mütalaa için mahkeme heyetinden süre talep etti. Tutuksuz sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin devamını talep eden savcı, tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini istedi. Ardından söz alan tutuksuz sanık Göktaş, "Savcımız yeterince araştırma yapmamıştır. Şahısların net görüntüsü olmasına rağmen kimliklerinin bulunmaması doğru değildir. İlgili kurumlara sorulduğunda bu kişilerin kimliği verilecektir" beyanında bulundu.

Diğer sanıklar Emek, Mumcuoğlu ve Narin ise bir taleplerinin olmadığını ifade etti. Sanık Köstem ise iki yıldır cezalandırma süreci içerisinde bulunduğunu ancak tek elektronik kelepçe bulunanın kendisi olduğunu söyledi. Tutuklu sanık Bozkır da en az ceza istenenin kendisi olduğunu belirterek, "Tek tutuklu olan benim somut deliller ortaya çıkmasına rağmen hala tutukluyum. Bu olayın hiçbir yerde yokum hiçbir görüntü de yok HTS raporların da yokum. Maktulle hiçbir zaman ve hiçbir yerde bir arada olmadı ortaya çıkmıştır ben böyle bir şahsı nasıl takip edebilirim cinayetle nasıl işim olabilirim. Ben cinayetin olduğu tarihlerde İstanbul'dayım ancak bugün ben tutukluyum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti ara karar kurdu. Buna göre firariler Ali Serhat Ilıcak ve Mustafa Özcan yönünden davanın sürüncemede bırakılmaması için dosyalarının ayrılmasına karar verildi. Hablemitoğlu'nu takip eden 3 kişinin kimliğinin tespiti hakkındaki talepleri reddeden mahkeme, tutuklu sanık Bozkır'ın tutukluluk halinin devamına ve adli kontrol uygulanan sanıkların da adli kontrollerinin devamına karar vererek sonraki duruşmayı 20 Ekim'e erteledi. Ayrıca 19 Eylül'de de Bozkır'ın tutukluluk incelemesinin yapılacağını bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hablemitoğlu Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika

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