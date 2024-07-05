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Hafif ticari araç park halindeki 3 araca çarptı: 3 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki 2 cip ve 1 otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu S.O.N. idaresindeki 68 EA 764 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 2 cip ve bir otomobile çarptı. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken yabancı uyruklu araç sürücüsü ile birlikte 68 ACT 242 plakalı otomobilde bulunan K.İ. ve 6 yaşındaki oğlu İ.İ. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.