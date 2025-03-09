120 kilometre ile otomobili sollayan hafriyat kamyonu kamerada
HATAY - Hatay'da 120 kilometre hıza ulaşarak otomobil sollayan hafriyat kamyonunun trafiği tehlikeye soktuğu anlar kameraya yansıdı.
Trafiğin yer yer tek şeritten ilerlediği Antakya - Altınözü yolu Kuruyer Mahallesi mevkiinde bir hafriyat kamyonu sürücüsü yaptığıyla kazaya davetiye çıkardı. Trafik güvenliğini hiçe sayan ve 120 kilometre hıza ulaşan kamyon sürücüsü, aracıyla otomobil solladı. Arkadan kendisini takip eden otomobil sürücüsü tarafından kayıt altına alınan görüntüler hayrete düşürdü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hafriyat Kamyonu 120 km/h ile Solladı - Son Dakika
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