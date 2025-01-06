Hafriyat kamyonu köprüden geçtiği esnada köprü çöktü
HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonu köprüden geçişi sırasında köprünün çökmesiyle dereye düştü.
Kaza, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan köprüden hafriyat kamyonunun geçişi esnasında köprü çöktü. Köprünün çökmesiyle hafriyat kamyonu dereye düştü. 01 B 6557 plakalı hafriyat kamyonu dereye düşmesi sonucunda sürücü yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hafriyat Kamyonu Köprüden Düşerek Yaralanmaya Neden Oldu - Son Dakika
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