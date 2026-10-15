Hajduk-Ajax maçı öncesi Split'te taraftarlar çatıştı, 57 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Hajduk-Ajax maçı öncesi Split'te taraftarlar çatıştı, 57 kişi gözaltına alındı

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Hajduk-Ajax maçı öncesi Split\'te taraftarlar çatıştı, 57 kişi gözaltına alındı
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Hırvatistan'ın Split kentinde Hajduk Split taraftarı yaklaşık 150 kişi, Hajduk-Ajax maçı öncesi Ajax taraftarlarına saldırdı. Çatışmada 57 kişi gözaltına alındı; polis kamu düzeninin 15 dakikada yeniden sağlandığını bildirdi.

Hırvatistan'ın Split kentinde Hajduk Split taraftarı yaklaşık 150 kişi, Hollanda ekibi Ajax taraftarlarıyla çatışması sonucu 57 kişi gözaltına alındı.

Hırvatistan'da Hırvat ve Hollandalı taraftarlar UEFA Konferans Ligi'ndeki Hajduk - Ajax maçı öncesi birbirini girdi. Hırvatistan'ın sahil kenti Split temsilcisi Hajduk'un taraftar grubu Torcida üyelerinden oluşan yaklaşık 150 kişilik grup, polis koruması altındaki Hollanda ekibi Ajax taraftarlarına saldırdı. Taraftarlar arasında yaşanan çatışma, şehir merkezinde kargaşaya neden oldu.

Dün geç saatlerde yaşanan çatışma sırasında meşaleler atılırken, polis sahile çıkan yolları kapatarak olayın büyümesini engelledi. Kentin diğer bölgelerinde de polis müdahaleleri yaşandı ve taraftarlardan bazıları gözaltına alındı.

Polis tarafından yayımlanan açıklamada 57 kişinin gözaltına alındığı ve kamu düzeninin 15 dakika içinde yeniden tesis edildiği ifade edildi.

Salı gecesi de çatışma yaşanmıştı

Bu akşam oynanacak UEFA Konferans Ligi'ndeki Hajduk - Ajax maçı öncesindeki taraftar grupları arasındaki gerginlik, bir önceki gün de olaylara neden olmuştu. Salı gecesi polis, toplam 32 kişiyi gözaltına almış, bunlardan 19'unun yabancı, 13'ünün ise Hırvatistan vatandaşı olduğu belirtilmişti. Müdahaleler sırasında bazı taraftarların üzerinde bıçak, taş, yanıcı maddeler, boks eldivenleri ve fiziksel çatışmada kullanılabilecek malzemeler bulunduğu tespit edilmişti.

Yeni çatışma riski nedeniyle polis, maç öncesinde taraftar gruplarının toplandığı yerlerde denetimleri artırma kararı aldı.

Kaynak: İHA
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