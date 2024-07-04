Hakkari\'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

3.Sayfa

Hakkari'nin Sümbül Mahallesi üst kısımlarında çıkan anız yangınına itfaiye ekipleri anında müdahale etti.

Hakkari- Van kara yolu üzerinde bulunan Sümbül Mahallesi kent ormanlarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı otluk alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler, rüzgarın etkisi ile yerleşim yeri ve ağaçlık bölgeye ulaşmadan yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Kurumuş otların alev aldığını ve alevlerin rüzgarın etkisiyle birlikte yayıldığını ifade eden Sümbül Mahallesi sakinleri, itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yerleşim alanına varmadan kontrol altına alındığını ifade ederek itfaiye ekibine teşekkür ettiler. - HAKKARİ