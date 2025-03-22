Hakkari\'de Çocuk Parkına Yangın

Hakkari'de çocuk oyun parkı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Merzan Mahallesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verilen parktaki banklar ve çocuk oyun grupları hasar gördü.

Saldırganlar önce parkın duvarlarına yazılar yazdı, ardından oyun grubu ve bankları ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Mahalle sakinleri, sorumluların bir an önce yakalanıp cezalandırılmasını istedi. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, vatandaşların kamuya açık alanlara zarar verilmemesi konusunda duyarlı olmaları gerektiğini hatırlatarak, benzer durumlarla karşılaşıldığında yetkililere haber verilmesini istedi. - HAKKARİ