Hakkari\'de Güvenlik Eğitimi

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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri üniversitede görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verdi.

Hakkari Üniversitesinde görevli 150 özel güvenlik görevlisine, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından Muhammet Selim Seven Konferans Salonunda eğitim verildi. Polisler tarafından özel güvenlik görevlilerine; "Özel Güvenlik Hukuku, Genel Kollukla İlişkiler ve KAAN Uygulaması, Güvenlik Farkındalığı, Etkili İletişim ve Öfke Kontrolü, Kitle Psikolojisi, Toplumsal Olaylarla Müdahale Esasları, Asayiş Hizmetleri, Uyuşturucu Madde Bilgileri ve Terörle Mücadele" konuları hakkında detaylı bilgi verildi.

Üniversitenin özel güvenlik görevlileri ise kendilerine eğitim veren Hakkari polisine teşekkür ettiler. - HAKKARİ