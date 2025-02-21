Hakkari'de hızlı ilerleyen otomobil park halindeki araca çarptı
HAKKARİ - Hakkari'nin Halife Devriş Mahallesi'nde hızla ilerleyen bir otomobil park halindeki araca çarparken, yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, 19 Şubat günü saat 16.11 sıralarında Halife Devriş Mahallesi'ndeki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binasının karşısında meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı park halindeki araca çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, her iki araçta da ciddi hasar meydana geldi.
Kazanın gerçekleştiği esnada yaralananın olmadığı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hakkari'de Hızlı Araç Park Halindeki Araca Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?