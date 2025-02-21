Hakkari'de Hızlı Araç Park Halindeki Araca Çarptı

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Hakkari'de hızlı ilerleyen otomobil park halindeki araca çarptı

HAKKARİ - Hakkari'nin Halife Devriş Mahallesi'nde hızla ilerleyen bir otomobil park halindeki araca çarparken, yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 19 Şubat günü saat 16.11 sıralarında Halife Devriş Mahallesi'ndeki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binasının karşısında meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı park halindeki araca çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, her iki araçta da ciddi hasar meydana geldi.

Kazanın gerçekleştiği esnada yaralananın olmadığı öğrenildi.