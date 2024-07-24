Hakkari'de mayına basan çoban hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hakkari'de mayına basan çoban hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koyunlarını otlatan Bedrettin Düzen, Kepir Yaylası bölgesinde mayına basarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Düzen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.07.2024 11:51
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mayına basan Bedrettin Düzen isimli çoban, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Doski Vadisi ile İkiyaka Dağları arasında yer alan Kepir Yaylası bölgesinde meydana geldi. Yaylada koyunlarını otlatan Bedrettin Düzen mayına basarak ağır yaralandı. Bölgedeki askeri personel tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine getirilen Düzen, yapılan müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Düzen hayatını kaybetti.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de mayına basan çoban hayatını kaybetti - Son Dakika

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