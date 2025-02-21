Hakkari'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, 19 Şubat saat 16.11 sıralarında Halife Devriş Mahallesi'ndeki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binasının karşısında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen nedenle park halindeki araca çarptı. Her 2 araçta da hasar oluşurken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. - HAKKARİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Hakkari'de Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?