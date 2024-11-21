Hakkari'de Radarla Hız Kontrolü - Son Dakika
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Hakkari'de Radarla Hız Kontrolü

Hakkari\'de Radarla Hız Kontrolü

Hakkari'de trafik kazalarını önlemek amacıyla radar ile hız kontrol uygulaması yapıldı.

21.11.2024 09:10
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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, değişik noktalarda radar ile hız kontrol uygulaması gerçekleştirdi.

Bir süre önce okul koordinasyon görevlileri ile uygulama noktalarında görevli ekip ve personellerle yapılan uygulamalarda 1478 şahıs sorgulayan ve 32'si servis aracı olmak üzere 224 araç kontrol ederek 8 araca cezai işlem uygulayan polis, bu defa da radar ile hız kontrol uygulaması başlattı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari il merkezinde trafik kazalarının önüne geçilmesi, sürücülere belirlenmiş olan azami hız sınırlarına uyma alışkanlığı kazandırılması ve kazaların sık yaşandığı bölgelerde kazaların azaltılarak halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla radar ile hız kontrol uygulaması gerçekleştirdi. Herhangi bir olumsuzluğu rastlanılmayan uygulamada denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Radarla Hız Kontrolü - Son Dakika

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