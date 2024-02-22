Hakkari'de yapılan operasyonda 10 kilo 154 gram eroin ile 2 kilo 768 gram morfin ele geçirildi - Son Dakika
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Hakkari'de yapılan operasyonda 10 kilo 154 gram eroin ile 2 kilo 768 gram morfin ele geçirildi

Hakkari\'de yapılan operasyonda 10 kilo 154 gram eroin ile 2 kilo 768 gram morfin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 kilo 154 gram eroin ile 2 kilo 768 gram morfin ele geçirildi. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, operasyonun Şehit Jandarma Onbaşı Elimdar Yılmaz 2024-86 Duranlar-2 operasyonu olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

22.02.2024 19:58
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 kilo 154 gram eroin ile 2 kilo 768 gram morfin ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şehit Jandarma Onbaşı Elimdar Yılmaz 2024-86 Duranlar-2 operasyonu icra edildi. İcra edilen faaliyetler esnasında jandarmaların titiz çalışmaları sonucunda Yüksekova ilçesi kırsalında çuvallar içerisinde 10 kilo 154 gram eroin, 2 bin 768 gram morfin maddeleri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yüksekova, Jandarma, Hakkari, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de yapılan operasyonda 10 kilo 154 gram eroin ile 2 kilo 768 gram morfin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de yapılan operasyonda 10 kilo 154 gram eroin ile 2 kilo 768 gram morfin ele geçirildi - Son Dakika
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