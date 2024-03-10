Hakkari Yüksekova\'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Ambulans Devrildi

Samsun'da 15 bin 400 adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda, takip sonucu 15 bin 400 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.