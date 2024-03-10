Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı yoldan çıkan ambulans devrildi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.
Edinilen bilgilere olay, akşam saatlerinde Yüksekova-Şemdinli kara yolunda meydana geldi. Bir hasta için yola çıkan ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Şans eseri ekipler kazayı yara almadan atlattı.
Olay yerine giden vinç ile ambulans kaldırılırken, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Hakkari Yüksekova'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Ambulans Devrildi - Son Dakika
Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşi ve oğlunu kaybeden AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, düzenlenen görkemli düğün sonrası sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı. Çetin, sosyal medya hesabı üzerinden istifasını duyurdu.
Elazığ Belediyesi, Ramazan Ayı'nın başlamasıyla birlikte toplu taşıma araçlarının sefer saatlerini yeniden düzenledi. Şehir içi güzergahlarda iftardan önce son sefer saat 18.00'de yapılacak, iftardan sonra ise saat 20.00'de seferler tekrar başlayacak.
Van'ın en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nin Beşyol Meydanı tarafındaki refüje bırakılan şüpheli çanta, polis ekiplerinin müdahalesiyle fünye ile patlatıldı. Çantadan elbise çıkarken, yol tekrar trafiğe açıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde, Yozgat'tan ziyaret için gelen bir ailenin otomobili kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Kazada sürücü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Elazığ-Bingöl karayolu Akmezra mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın programında görevli olan biri polis 2 memur yaralandı. Kazada, sürücü ve polis memuru hafif yaralandı. Yaralılar, Kovancılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda, takip sonucu 15 bin 400 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?